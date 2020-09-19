Число умерших от коронавируса в Мурманске на 19 сентября 2020 года составило 194 человека

Число летальных случаев в Мурманской области растет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

19 сентября 2020 года число умерших от коронавируса в Мурманской области снова увеличилось. По данным оперативного штаба региона, в Заполярье уже 194 летальных исходов, за последние сутки их количество увеличилось на два.

15 сентября стало единственным днем за месяц, когда число умерших не менялось. До этого таким счастливым днем стало 31 августа.

Всего в Мурманской области 14138 зараженных, за последние сутки зарегистрировали 78 новых случаев. Лидер по числу инфицированных уже много недель подряд - Мурманск (диагноз с начала пандемии поставили 7904 северянам). На втором месте - Белокаменка (2030), где уже долгое время не фиксируют новые случаи болезни. На третьем месте - Североморск (1238 заболевших).

При этом 11694 человека уже победили COVID-19.

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