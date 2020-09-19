Ушла из жизни девочка из Видяево, за жизнь которой боролись всей Мурманской областью

Светлая память Саше! Фото: https://vk.com/fpdnb

Невероятно грустную новость сообщил 18 сентября фонд помощи детям "Наше будущее" в Мурманской области.

- Сегодня ночью ушла из жизни Павлова Александра. Светлая память и искренние соболезнования родным!!! Одной звездой стало меньше на земле, Одной звездой стало больше на небе, - сообщили в фонде.

Историю Саши "Комсомолка" рассказала в 2019 году. Пятилетняя девочка из многодетной семьи в Видяево стала угасать на глазах у родных. Ее мучила тошнота, головокружения. Родители обратились к врачам, и исследование показало наличие объемного образования за глазом Саши.

На лечение малышки стали собирать деньги, нашли клинику, которая согласилась лечить ребенка. Но почти год борьбы закончился тем, что болезнь победила. "Комсомольская правда"-Мурманск" выражает соболезнование семье девочки!

Фонд "Наше будущее" собирает деньги на лечение других детей, которые хотят вернуться к нормальной жизни. В наших силах им помочь.

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