Охотоведы узнали, какое животное напало на грибника под Кандалакшей

Прошли почти сутки с тех пор, как в заполярных пабликах появилась информация, что под Кандалакшей на озере Большое Савино медведь напал на двух грибников. И теперь стало известно, что же на самом деле там произошло.

- На самом деле медведя не было, - рассказал "КП" начальник отдела Государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Каск. - Оказалось, что женщина выгуливала собаку бойцовой породы - место это очень людное, и животное напало на грибника. Но они разрешили конфликт самостоятельно.

Установить правду удалось почти через сутки, когда охотоведы стали работать вместе с сотрудниками полиции.

Кровь, которую нашли мужчины у озера рядом с пакетом с грибами, принадлежит или пострадавшему мужчине, или собаке. Если бы это было нападение медведя, то его жертву нашли бы рядом.

- Медведь прикапывает жертву рядом и сам далеко не уходит. Наши сотрудники вместе с собаками изучили местность, радиус составил почти полкилометра, но хищника не было обнаружено, - уточнил Дмитрий Каск.

По его словам, это лето для медведей сытое, поэтому если в прошлом году было ликвидировано несколько десятков животных, то в этом - всего два.

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