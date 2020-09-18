Нетипичный пациент: в Оленегорске ветеринары провели УЗИ козочке

Коза успешно прошла УЗИ. Фото: комитет по ветеринарии МО

К врачам Оленегорской ветеринарной станции на днях попал необычный пациент - коза Машка, которой нужно было провести УЗИ. Обычно ультразвуковое исследование делают животным-компаньонам: собакам, кошкам, хорькам и прочим домашним питомцам для диагностики болезней внутренних органов. Но и у сельскохозяйственных зверей к этому методу противопоказаний нет.

- У ветеринаров появились сомнения в постановке диагноза козы - у нее выявили расстройство функционирования репродуктивной системы. Было решено провести УЗИ органов малого таза и брюшной полости животного. Машка перенесла процедуру без затруднений, вела себя послушно и практически не сопротивлялась врачебному вмешательству, - рассказали в комитете по ветеринарии Мурманской области. - На основании проведенного исследования был поставлен точный диагноз и назначен необходимый курс лечения.

Результат был удачным, и теперь ветеринарные врачи оленегорской станции готовы продолжать делать УЗИ продуктивным животным и дальше. А если будет необходимо исследовать кого-то более крупного, то специалисты с оборудованием готовы выехать к пациенту.

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