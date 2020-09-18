В Мурманской областной больнице открыли новое отделение, где будут лечить сложные нарушения сердечного ритма

Отделение имеет две операционные, оснащенные современной аппаратурой. Фото: vk.com/mokb_51

Получить в Заполярье бесплатную высокотехнологичную помощь при серьезных заболеваниях сердца становится проще. Так, в Мурманской областной больнице имени П.А. Баяндина открылось новое отделение хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и электрокардиостимуляции.

В нем оказывают плановую и экстренную медицинскую помощь, пациентам проводят радиочастотную катетерную абляцию (РЧА). Это метод лечения аритмии, при котором минимизируется вмешательство в организм. Он стал эффективной альтернативой как лекарственной терапии, так и сложным хирургическим операциям.

- Среди основных преимуществ РЧА можно отметить минимальные риски, высокую эффективность и максимальный комфорт. Риск осложнений практически отсутствует, так как операция выполняется через маленькие проколы в магистральных венах или артериях с применением малоинвазивных хирургических технологий, - уточнили в областной больнице. - Операция проводится при местной анестезии, длится около двух часов, после хирургического лечения сердечный ритм приходит в норму, и через два дня пациента выписывают домой.

Отделение рассчитано на 15 коек, имеет две операционные, оснащенные современной высокоточной цифровой аппаратурой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минздрав Мурманской области проверил сообщения, что в ковидном отделении областной больницы нет отопления. Также пациентка пожаловалась на пододеяльники вместо штор и дыры в стенах (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru