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Здоровье

В Мурманской областной больнице открыли новое отделение, где будут лечить сложные нарушения сердечного ритма

Высокотехнологичную медицинскую помощь окажут бесплатно
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Отделение имеет две операционные, оснащенные современной аппаратурой. Фото: vk.com/mokb_51

Отделение имеет две операционные, оснащенные современной аппаратурой. Фото: vk.com/mokb_51

Получить в Заполярье бесплатную высокотехнологичную помощь при серьезных заболеваниях сердца становится проще. Так, в Мурманской областной больнице имени П.А. Баяндина открылось новое отделение хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и электрокардиостимуляции.

В нем оказывают плановую и экстренную медицинскую помощь, пациентам проводят радиочастотную катетерную абляцию (РЧА). Это метод лечения аритмии, при котором минимизируется вмешательство в организм. Он стал эффективной альтернативой как лекарственной терапии, так и сложным хирургическим операциям.

- Среди основных преимуществ РЧА можно отметить минимальные риски, высокую эффективность и максимальный комфорт. Риск осложнений практически отсутствует, так как операция выполняется через маленькие проколы в магистральных венах или артериях с применением малоинвазивных хирургических технологий, - уточнили в областной больнице. - Операция проводится при местной анестезии, длится около двух часов, после хирургического лечения сердечный ритм приходит в норму, и через два дня пациента выписывают домой.

Отделение рассчитано на 15 коек, имеет две операционные, оснащенные современной высокоточной цифровой аппаратурой.

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