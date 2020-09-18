Андрей Малахов подарил Апатитам три необычных арт-объекта

Жителей просят бережно относиться к новым объектам искусства. Фото: администрация Апатитов

Андрей Малахов помогает благоустраивать и развивать родные Апатиты. Так, благодаря поддержке известного журналиста, в городе появились три новых интересных арт-объекта.

- Экспресс-скульпторы Pin Art 3D установили в городском парке «Огни города», на детской площадке у спорткомплекса «Атлет» и в аэропорту «Хибины». Поверхность арт-объекта состоит из множества пластиковых элементов. Чтобы создать объемное изображение, необходимо прислониться к ним лицом/рукой/туловищем, а сканер повторит вашу фигуру, - отметили в администрации Апатитов.

Такому направлению искусства, как Pin Art, уже больше тридцати лет. В 1976 году модель размером с человеческую ладонь изобрел и запатентовал американский художник Уорд Флеминг. Последние годы в Европе обретают популярность масштабные версии в полный человеческий рост, которые нередко используют на различных праздниках и fashion-мероприятиях.

Жителей и гостей города просят бережно относится к арт-объектам, а в случае вандализма обязательно сообщать об этом в ЕДДС по номеру: 8 (81555) 6-31-21.

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