Погода в Мурманске и области на 18 сентября 2020 года: сильный ветер и дождь

В Заполярье нагрянула непогода. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Мурманской области стала по-осеннему капризной и совсем не хочет радовать северян солнышком. Без зонтика на улицу уже не выйдешь.

- 18 сентября в регионе будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Ветер южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха +5+10 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Главное управление МЧС России по Мурманской области рекомендует на время непогоды воздержаться от выхода на природу, в крайнем случае сообщить родственникам предполагаемый маршрут, взять с собой заряженный мобильный телефон и, по возможности, принадлежности для выживания.

Заполярные синоптики также отмечают, что при прояснениях в районах, удаленных от прибрежных зон, ожидаются ночные заморозки до -3 градусов. В ближайшие дни воздух будет прогреваться в дневные часы лишь до +7+11. Так что стоит одеваться потеплее.

Напомним: мурманскую область накрыл чарующий осенний туман. Природное явление принесло в Заполярье не только красоту, но и доставило хлопоты.

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