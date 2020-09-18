В Мурманске увеличится плата за детские сады

В Мурманске с 1 сентября 2020 года повысили плату за детские сады. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 июля этого года в Мурманской области традиционно подорожали услуги ЖКХ. Но это не все тарифы в Заполярье, которые пошли вверх.

С 1 сентября в Мурманске увеличили плату за детские сады. Так, стоимость одного дня в обычном дошкольном учреждении теперь равна 122 рублям. А вот в круглосуточных детских садах она закономерно выше - 134 рубля. Такая стоимость будет действовать до 31 августа 2021 года. С 2018 года был установлен тариф в 118 и 130 рублей соответственно. Ранее - 105 и 115 рублей.

Рост платы обусловлен многими факторами от роста тарифов на ЖКХ, до удорожания продуктов питания.

Напомним: вопрос о повышении платы за детский сад рассматривался осенью прошлого года. но тогда правительство Мурманской области решило поддержать северян и оставить прежнюю стоимость.

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