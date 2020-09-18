Северный флот восстановит рухнувший памятник героям-подводникам в Лиинахамари

Памятник могли стащить с постамента случайно. Фото: vk.com/liinahamari_official

14 сентября в Лиинахамари упал с постамента памятник героям-подводникам. Точнее, рассматривается версия, что монумент специально стащили – на нем были обнаружены следы троса.

Сразу после случившегося губернатор Мурманской области сообщил, что памятник будет восстановлен. А теперь об этом же заявили на Северном флоте. Командующий Северным флотом Александр Моисеев провел совещание по ситуации с мемориалом «Героям-подводникам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». Героя России, который сам является офицером-подводником, возмутило то, что кому-то могла помешать память о подвиге наших моряков.

- Умышленное надругательство над воинским мемориалом, это грубое проявление неуважения к истории своей страны и попытка подрыва авторитета нашего государства, - подчеркнул вице-адмирал Александр Моисеев. - Надеюсь, что все лица, ответственные за разрушение памятника, будут выявлены и понесут заслуженное наказание! При этом заслуживают осуждения и те личности, кто беспочвенно заявляет о бездеятельности государственной власти и органов местного самоуправления в вопросах охраны памятников и мемориалов.

Также командующий Северный флотом отметил, что памятник обязательно будет восстановлен. Как это будет сделано, военнослужащие обсудят с правительством Мурманской области и администрацией Печенгского района.

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