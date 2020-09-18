ДТП в центре Мурманска: у здания правительства столкнулись автомобиль и мотоцикл

ДТП произошло на перекрестке у правительства Мурманской области. Фото: vk.com/murmansk_dtp
17 сентября несколько часов жители Мурманска могли наблюдать последствия ДТП в центре города - разбитый байк.
- В 18.40 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Профсоюзов водитель Opel при повороте налево на улицу Профсоюзов не предоставил преимущества в движении водителю мотоцикла Honda, двигавшегося со встречного направления. В результате происшествия пострадал водитель мотоцикла. Водитель находится в медицинском учреждении, - сообщил инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.
По словам очевидцев, водитель мотоцикла сильно пострадал.
- Момент аварии не видели, слышали только рев мотоцикла, который резко оборвался и потом звук удара. Парень был живой, правда, шевелил только конечностями левой стороны тела. Здоровья ему. Из защиты был только шлем, - написала в группе "Мурманск ДТП ЧП" Светлана Сайтбурханова.
В тот же день ДТП с участием мотоциклиста произошло на улице Капитана Орликовой, там, к счастью, обошлось без пострадавших.
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