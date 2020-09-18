В Мурманской области два водителя поссорились на дороге, спутнице одного из них в лицо распылили перцовый баллончик

Мужчина распылил женщине в лицо перцовый баллончик. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кто из нас, сидя за рулем, не ругался на других водителей? Правда, некоторые дорожные ссоры выходят из-под контроля.

18 сентября повздорили два водителя на дороге Мурманск-Североморск рядом с Сафоново.

- Сначала между мужчинами возник словесный конфликт, затем один из них достал перцовый баллончик и распылил его в лицо пассажирке другой машины. Она была госпитализирована. Сейчас в ситуации разбирается участковый города Североморск, - рассказал "КП" врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

Как пишет severomorsk.life, конфликт завзася из-за того, что один водитель чресчур агрессивно вел себя на дороге и нарушал ПДД, поэтому семейная пара из другой машины решила с ним поговорить. Но нарушитель не отреагировал на замечания, зато потом стал провоцировать супуругов, резко тормозя перед их машиной. Когда женщина вышла, чтобы еще раз приструнить мужчину, он достал газовый баллончик.

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