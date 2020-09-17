ДТП в Мурманске: под колеса Nissan попала 71-летняя женщина, пробежавшая четыре полосы на красный свет

По факту ДТП проводится проверка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске сбили пожилую северянку, которая поспешно переходила дорогу по "зебре". К большому везению, обошлось без непоправимых последствий.

- По предварительной информации, 16 сентября в 17.33 в районе дома № 1 на проспекте Кольском в Мурманске водитель Nissan наехала на 71-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В ДТП пешеход получила телесные повреждения, и на автомобиле скорой помощи ее доставили в городское медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, - уточнила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Как отметили очевидцы случившегося в соцсетях, пенсионерка сама нарушила ПДД, шагая на красный сигнал светофора.

- Была свидетелем аварии. Впереди идущая машина остановилась чудом! Бабуля пронеслась через четыре полосы, на пятой девушка среагировать не успела, - поделилась Ирина Кирилова в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Госавтоиспекторы просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах.

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