Сегодня, 17 сентября, состоится онлайн-встреча главы администрации Мурманска с жителями Октябрьского округа

Евгений Никора ответит на вопросы жителей Октябрьского округа. Фото: администрация города Мурманска

У жителей каждого округа Мурманска свои проблемы. Где-то возмущены вырубкой деревьев, плохими дорогами и дворами, кому-то нужна новая детская площадка или чтобы убрали надоевшую "наливайку".

У жителей Октябрьского района есть шанс озвучить свою головную боль и задать вопросы лично главе администрации Мурманска Евгению Никоре. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции вместо привычной встречи вживую пройдет виртуальное общение.

- Уважаемые мурманчане! В четверг, 17 сентября, в 16.00 я проведу онлайн-встречу с жителями Октябрьского округа, - сообщил Евгений Никора.

Посмотреть встречу можно будет в Instagram и в группе администрации Мурманска в "ВКонтакте" (там же можно заранее оставить вопросы или написать их на личной страничке Евгения Викторовича).

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