В Кировске самосвал первернулся на крышу, погиб водитель

Самосвал придавил водителя, шансов выжить у него практически не было. Фото: СУ СКР по Мурманской области

На одной из промышленных площадок в Кировске произошла беда: с высоты одного из отвалов месторождения упал самосвал. У водителя не было шансов спастись - падение заняло пару секунд. Многотонная машина приземлилась на крышу, придавив мужчину.

- По данным следствия, 15 сентября 2020 года самосвал, которым управлял мужчина, во время движения задним ходом съехал с отвала и опрокинулся, в результате чего водитель оказался зажат между конструкциями кабины. От полученных телесных повреждений он скончался на месте, - сообщила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.

Водителю был 41 год, он житель Республики Карелия. Скорее всего, к гибели мужчины привело нарушение техники безопасности: самосвал подъехал слишком близко к обрыву.

- ЧП произошло на ГОКе "Олений Ручей". Мужчина 1979 года рождения - работник подрядной компании - управлял автосамосвалом Volvo, перевозил горную массу от экскаватора до отвала склада и совершил опрокидывание, - рассказали "КП" в пресс-службе "Северо-Западной Фосфорной Компании".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске 23-летний скандалист пытался поджечь автозаправку, чтобы "насолить" охраннику. Молодому человеку не понравилось, когда его вывели из торгового зала за грубость [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru