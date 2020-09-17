В Мурманске 23-летний скандалист пытался поджечь автозаправку, чтобы "насолить" охраннику

Северянину грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Попытка легкомысленного северянина отомстить сотрудникам АЗС чуть не обернулась трагедией. Так, в полицию Мурманска поступил звонок с автозаправки, которая находится на Кольском проспекте. Из-за скандального покупателя станция оказалась под угрозой поджога.

- Работники АЗС рассказали, что в торговом зале молодой человек купил две жилетки со светоотражателями, но был возмущен их стоимостью. После этого он заказал кофе. Однако, узнав цену, отказался от напитка, нецензурно ругаясь. Затем посетитель, который, как предположил персонал, был пьян, долго рассматривал товар, разложенный на полках. Когда охрана все-таки попросила его удалиться, тот вышел на улицу, прихватив со стола стопку салфеток, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Вскоре сотрудники автозаправки заметили, что скандалист задержался около колонки. Работники вышли на улицу и увидели, что заправочный пистолет вынут, а в месте его фиксации начинается возгорание. Пока небольшой огонь тушили, злоумышленник скрылся.

- Полицейские установили личность северянина и задержали его. Нарушителем оказался ранее несудимый 23-летний мурманчанин. Молодой человек пояснил, что решил с помощью поджога отомстить охраннику, не задумываясь о возможных последствиях, - отметили в ведомстве.

На северянина завели уголовные дела по части 3 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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