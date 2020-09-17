Жители Мурманска возмущены вырубкой сирени на проспекте Ленина

В центре Мурманска рубят сирень. Фото: Тамара Старопопова

Сирень в центре Мурманска стала одной из достопримечательностей столицы Заполярья. В прошлом году она цвела так пышно, что было глаз не оторвать. А как пахла! Но, кажется, следующим летом мы красотой природы полюбоваться не сможем.

- Я не любитель писать посты, но то, что я наблюдаю сегодня на проспекте Ленина, просто не может меня оставить равнодушной. Все, совершенно все, раскидистые кусты сирени по проспекту Ленина обрезают практически под корешок!!! С какой целью? - спрашивает в соцсетях мурманчанка Тамара Старопопова.

Рубка деревьев в центре столицы Заполярья понадобилась потому, что там будут обустраивать карманы для туристических автобусов. Ранее представители туриндустрии пожаловались, что у краеведческого музея нет парковки и карманов, поэтому транспорт приходится останавливать далеко от здания, а гости идут пешком.

Один из карманов может появиться у дома № 7 на улице Володарского. Также под парковку хотят передать часть дворовой территории у музея.

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