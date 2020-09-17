ДТП под Североморском: водитель Renault уснул за рулем, врезался в дорожный знак и перевернулся

Мужчине чудом удалось избежать плачевных последствий. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Вместо того, чтобы выспаться в теплой постели или отложить на время поездку, водитель Renault решил вздремнуть за рулем своей "ласточки". Ничем хорошим это не закончилось. И, похоже, что мужчине повезло родиться в рубашке.

- Утром 17 сентября на 13-м километре автоподъезда к Североморску водитель Renault, по предварительной информации, уснул за рулем. После этого он столкнулся с припаркованными машинами, а затем врезался в дорожный знак, в результате чего иномарка перевернулась, а также от удара перевернулся один из припаркованных автомобилей. В данном происшествии никто не пострадал. На месте работает экипаж ГИБДД, проводится проверка, - сообщил инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Напомним: на дороге Апатиты - Кировск произошло ДТП из-за медведицы с медвежатами. Водитель пыталась объехать животных и улетела в кювет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лобовое ДТП в Апатитах: на путепроводе, где произошла смертельная авария, столкнулись Mazda и Mercedes-Benz, пострадали два человека. Одного из водителей ослепило солнце [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru