Число умерших от коронавируса в Мурманске на 17 сентября 2020 года составило 189 человек

Коронавирус одолевает северян. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус продолжает забирать жизни северян, не жалея никого. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в схватке с опасной инфекцией не смог выжить еще один человек. Всего в регионе погибли 189 ковидных пациентов. Подробности о последнем умершем пока что не известны.

В Кольском крае на 17 сентября зафиксировано 13 984 случая заражения COVID-19. Большая часть приходится на Мурманск, где выявлено 7790 заболевших. На втором месте Белокаменка с результатом в 2320 инфицированных. Пока что там затишье. Печальную тройку замыкает Североморск (1231 случай). 92% переносят болезнь в легкой или средней форме, остальные 8% подключены к аппаратам ИВЛ.

Тем не менее, больше 80% пациентов уже удалось вылечить - в Мурманской области выздоровели 11 579 человек.

Напомним: в одной из школ Мурманской области выявили коронавирус. Опасную инфекцию подхватила одиннадцатиклассница.

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