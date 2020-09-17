В аэропорту "Мурманск" не пустили на самолет пьяного и матерящегося пассажира

Молодой человек пытался сесть на самолет пьяным. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Выпить перед тем, как сесть на самолет, идея плохая. 26-летний житель Стерлитамака понял это на собственном примере. Он должен был вылететь из аэропорта "Мурманск" в Москву, но дальше выхода на посадку у него пройти не удалось.

То, что молодой человек еле стоит на ногах, заметили сотрудники воздушной гавани, а представитель службы авиационной безопасности позвонил в полицию.

- Гражданин слабо ориентировался в окружающей обстановке, имел шаткую походку, резкий запах алкоголя изо рта. Мужчина вел себя агрессивно, выкрикивал оскорбления грубой нецензурной бранью в адрес других пассажиров. На неоднократные требования прекратить противоправное поведение не реагировал, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте УМВД по Северо-Западу.

Под белы рученьки мужчину увели в дежурную часть. В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения), ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

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