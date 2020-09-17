В Мурманской области ферма сбрасывала навоз в водопад Лавна

Водопад Лавна теперь дурно пахнет. Фото: Лиза Титова

С дурнопахнущей проблемой пришлось разбиратьс сотрудникам прокуратуры Мурманск. На прошлой неделе стало известно, что в водопад Лавна под Мурманском попал навоз. Его обнаружила жильница города во время прогулки.

Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области провели проверку и выяснили, кто виноват в случившемся.

- Оказалось, что туда попал жидкий навоз, который находится на ближайших полях, арендуемых молочной фермой «Полярная звезда». Отходы в были сброшены на открытый грунт, откуда по каналам попали в реку. Площадь, на которую был свален навоз - большая, размером с футбольное поле. После проверки в отношении фермы было возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления", - рассказал "КП" первый замминистра министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Носарев.

Также прокуратура разбирается, почему вода в реке Роста в Мурманске окрасилась в ядовито-зеленый цвет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без планктона, но с ванадием: Озера Мурманской области страдают от загрязнений. Разбираемся, чем засорены заполярные водоемы и что с этим можно сделать (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru