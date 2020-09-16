Мурманскую область посетили родственники Хабиба Нурмагомедова

Мурманск посетил дядя Хабиба Нурмагомедова с семьей. Фото: Инна Андрусенко

Хабиб Нурмагомедов - один из самых известных спортсменов России. Правда, в Мурманской области с официальным визитом он еще не бывал, хотя и дети, и взрослые с удовольствием пришли бы к нему на встречу.

Зато на днях Заполярье посетили родственники бойца смешанных боевых искусств. Поездку инициировал один из Мурманских университетов.

- Хабиб Нурмагомедов - активный участник наших форумов, по его просьбе мы организовывали приезд его дяди Али Абулнасира, - рассказала "КП" представитель университета Инна Андрусенко.

Родственник Нурмагомедова приехал в Заполярье вместе со своей семьей, организаторы поездки показали им достотопримечательности.

Известный спортсмен сейчас переживает непростые времена после смерти любимого отца и тренера. Хабиба Нурмагомедов даже подумывает уйти на спортивную пенсию, хотя до этого может провести несколько поединков.

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