В следующем году Кировск могут украсить плавающие клумбы

Большинство проголосовало "за" необычную идею. Фото: администрация Кировска

Власти Кировска делают город красивее, не забывая учитывать мнение местных жителей. Так, сейчас идет голосование среди кировчан по отбору общественных территорий города, которые подлежат благоустройству в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» и по выбору элементов благоустройства.

Одной из необычных идей, которую хотят воплотить в жизнь, стали плавающие клумбы. По программе озеленения Кировска в следующем году такие цветники планируется разместить на озере Верхнем. Опрос о том, стоит ли реализовать такую задумку, размещен в официальной группе администрации Кировска в соцсетях.

Большинство участников уже проголосовало "за" такую идею. Однако около 40% все же считает, что никаких клумб устраивать на озере не надо. 10% ответили, что им безразлично, будут ли плавать цветники или нет.

В комментариях местные жители также отметили, что прежде всего озеро нужно почистить и привести в порядок, а потом уже заниматься украшениями.

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