Супругов из Североморска, у которых есть ребенок, отправят в колонию за сбыт наркотиков

Северяне попались правоохранителям. Фото: unsplash.com

Супружеская пара из Североморска полгода занималась незаконными делами, фасуя наркотики, пока их не поймала полиция. Теперь предприимчивых северян ждет колония.

Известно, что в октябре 2019 года через мессенджер 26-летний муж и его жена-ровесница вступили в преступный сговор с человеком, который предложил им распространять психотропные вещества во флотской столице. Те согласились.

- Неизвестный злоумышленник сообщал супругам место, где лежат наркотики, а те ехали в указанную точку и забирали их из тайника. Затем они расфасовывали вещества в более мелкую тару и на автомобиле развозили их по Североморску, раскладывая по новым тайникам, - сообщили в прокуратуре Мурманской области. - В феврале этого года северяне вновь получили партию наркотических и психотропных веществ - больше 51 грамма мефедрона и амфетамина, которые они разместили в более чем 45 тайниках по городу. Эту часть наркотиков обнаружили сотрудники полиции после задержания семейной пары.

На северян завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере".

Североморский районный суд назначил мужчине наказание - 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Женщину ждет 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Но с учетом того, что у нее имеется годовалый малыш, северянке дали отсрочку от отбывания наказания, пока ребенку не исполнится 14 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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