Куда в Мурманской области сообщать о бродячих животных

Проблему рассмотрят в течении 10 дней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бродячих животных, особенно собак, в Мурманской области вагон и маленькая тележка. Некоторые из них совсем безобидны, другие же вполне могут покусать . Сообщить о безнадзорных братьях наших меньших теперь можно через портал «Наш Север».

- Нужно совершить несколько несложных шагов. Зарегистрироваться на портале или войти через учетную запись "Госуслуг". Нажать разделе "Сообщения" на кнопку "Сообщить о проблеме", заполнить форму, - уточнили в правительстве Мурманской области. - Следить за ходом решения проблемы можно в личном кабинете или через уведомления на электронной почте. После получения ответа, северянин может оценить качество решения вопроса. По регламенту, для ответа на сообщения местных жителей по проблеме безнадзорных животных отводится 10 рабочих дней.

Напомним: на портале "Наш Север" также можно сообщить об отсутствии отопления.

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