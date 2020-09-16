Число умерших от коронавируса в Мурманске на 16 сентября 2020 года составило 188 человек

В Мурманской области число жертв коронавируса выросло до 188 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

15 сентября был радостным днем: в Мурманской области впервые за почти две недели не было зафиксировано новых смертей от коронавируса.

Но, увы, длилось это всего сутки. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области за 16 сентября, число жертв новой коронавирусной инфекции выросло с 185 до 188 человек - три случая за 24 часа.

Ранее министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев сообщал, что восемь человек в Заполярье подключены к аппаратам искуственной вентилляции легких.

Всего в Мурманской области коронавирусом с марта 2020 года заболели 13911 человек, 75 новых случаев за последние сутки. Больше всего зараженных - в Мурманске (+48, всего 7748), на второй месте - Белокаменка (2320), на третьем - Североморск (+8, всего 1229). При этом 11512 человек уже выздоровели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 15 сентября 2020 года: сохраняется запрет на массовые мероприятия. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 15 сентября 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru