В общественном транспорте Мурманска оплатить поездку можно только наличными

На время северянам стоит запастись наличными деньгами. Фото: администрация Мурманска

В троллейбусах и автобусах Мурманска снова возникли проблемы с оплатой проезда. Напомним: на прошлой неделе у пассажиров общественного транспорта по несколько раз за день списывали 33 рубля за поездку. Многие не пользовались троллейбусами и автобусами, а деньги все равно ушли. Проблему удалось решить, но тут возникла новая.

Так, утром 16 сентября жители областного центра, заходя в общественный транспорт, увидели объявление, что плата за проезд принимается только за "наличку". Почему так произошло, рассказали в АО "Электротранспорт".

- По сообщению оператора автоматизированной системы учета и оплаты проезда ОАО «КГИЛЦ», возникли неполадки между оператором АСУОП и банком. В связи с этим временно, c 16 сентября и до устранения проблемы, не принимаются к оплате банковские карты и другие электронные способы оплаты (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay). Приносим свои извинения за предоставленные неудобства, произошедшие не по вине предприятия, - сообщили в компании.

Как отметили некоторые мурманчане в соцсетях, оплата по карте у них все же проходит. А у других, наоборот, возникают проблемы и приходится доставать наличные. Что ж, остается только ждать, когда неполадки окончательно устранят.

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