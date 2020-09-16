В Мурманской области спасатели по телефону вывели из леса заблудившегося рыбака

Мужчина смог дозвониться спасателям, а те через его телефон получили координаты его местонахождения. Фото: vk.com/szrpso

Каждый день поступают сообщения о потерявшихся в лесу грибниках и рыбаках. Даров природы в этом году много, северян манит лесотундра и озера. Да только не каждый может найти дорогу назад.

15 сентября в службу "112" позвонил мужчина, который попросил помочь ему. Северянин вместе с другом рыбачили на озере Оленья в районе населенного пункта Приречный в Печенгском районе. В какой-то момент мужчина решил пойти в лес неподалеку за грибами, но слишком увлекся тихой охотой и зашел так далеко, что не смог вернуться.

- У него получилось через службу "112" передать место своего нахождения (карты в телефон загружены не были, но координаты определялись). Еще выдвигаясь к месту поиска, спасатели по телефону начали выводить рыбака к избе. Он, пройдя некоторое расстояние, сообщал координаты, а спасатели корректировали маршрут. С наступлением темноты мужчина по указанию спасателей прекратил движение, чтобы избежать возможных травм. До избушки ему оставалось пройти около километра, - сообщили подробности в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре.

А потом к месту, где остановился рыбак, подоспели спасатели. Правда, на месте выяснилось, что мужчина смог выйти на своего друга и с ним все в порядке, и друзья даже готовятся уплыть домой на лодке. Потерявшмуся северянину даже не понадобилась медицинская помощь.

В этот же день у дороги Никель-Приречный потерялись три грибника. Спасатели быстро нашли их и вывели из леса.

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