Погода в Мурманске и области на 16 сентября 2020 года: ночные заморозки, до +11 градусов

В Заполярье становится холоднее. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Погода Мурманской области приобретает осенний характер - бабьего лета больше не предвидится. Деревья сменили зеленые костюмы на яркие наряды, дождь капает все чаще, а столбик термометра поднимается максимум до +10 градусов.

- Под влиянием западной периферии циклона над Печорским морем на Кольском полуострове ожидается пасмурная, с дождями и порывистым северным ветром, погода, постепенно в наш регион будут поступать холодные арктические воздушные массы. 16 - 18 сентября ветер стихнет, облачность будет не столь значительной, - сообщили в Мурманском гидрометцетре.

По прогнозам синоптиков, 16 сентября в Мурманской области будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, туман, днем местами небольшой дождь. Ветер слабый. Температура воздуха ночью - от 0 до +5, местами заморозки до -2, днем - +6 - +11 градусов.

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