Лобовое ДТП в Апатитах: на путепроводе, где произошла смертельная авария, столкнулись Mazda и Mercedes-Benz, пострадали два человека

Авария произошла 14 сентября. Фото: ГУ МЧС России по МО

В Апатитах произошла серьезная авария, в которой лоб-в-лоб столкнулись две иномарки. ДТП случилось из-за солнца, которое выглянуло из-за облаков очень невовремя.

- 14 сентября в 08.10 на автоподъезде к путепроводу, идущему от улицы Ферсмана к поселку Белореченский произошло ДТП. Водитель Mazda, 23-летняя девушка, которую ослепил яркий свет от солнца, совершила выезд на встречную полосу движения, где столкнулась с Mercedes-Benz, который двигался во встречном направлении. Пострадали водители обоих автомобилей. За рулем второй иномарки была 40-летняя женщина. Северянок доставили в медучреждение для оказания медицинской помощи. По данному факту проводится проверка, - рассказала "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в мае этого года на этом месте по вине пьяной женщины-водителя столкнулись две машины, погиб молодой человек, а его девушка два месяца провела в коме.

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