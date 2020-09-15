Жители Росляково останутся полдня без горячей воды и отопления

Придется северянам снова побыть без благ цивилизации. Фото: unsplash.com

Несколько месяцев жителям микрорайона Росляково в Мурманске приходилось обходиться без горячей воды или использовать бойлер, так как шла замена старой дымовой трубы мазутной котельной. В конце августа блага цивилизации вернулись в дома северян. Правда, 16 сентября местных жителей снова ждет отключение.

- В Росляково будет остановлена работа мазутной котельной 16 сентября с 7.00 до 16.00. Прекращение подачи горячей воды и отопления запланировано в связи с обращением городской администрации, это необходимо подрядной организации для выполнения работ на новой дымовой трубе, - сообщили в "Мурманэнергосбыте".

Напомним: вместо старой конструкции, из-за которой на домах оседала копоть, в Росляково установили новую - гораздо выше прежней, с молниеотводом и подсветкой. Правда, в первые дни работы новой трубы улицы покрылись частичками сажи. К счастью, эту проблему быстро удалось устранить.

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