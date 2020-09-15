ДТП в Мурманске: водитель Kia сбил на "зебре" пешехода

По факту ДТП проводится проверка. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Водители бывают крайне неосторожны, сидя за рулем своей "ласточки", что обычно ничем хорошим не заканчивается. Так, в Мурманске сбили пешехода, который как и положено, переходил дорогу по "зебре".

- ДТП произошло 14 сентября в 20.20 час. в районе дома № 9 по улице Павлова. Водитель Kia наехал на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу от дома № 6 к дому № 9 по улице Павлова. В дорожно-транспортном происшествии пострадал пешеход, которого доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Все обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

ГИБДД Мурманской области обращается к пешеходам и просит их в темное время суток использовать световозвращающие элементы, чтобы минимизировать подобные аварии.

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