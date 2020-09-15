В 2021 году в Мурманской области создадут почти 4,5 тысячи временных рабочих мест

У северян будет возможность работать во время поиска работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поиск работы может занимать месяцы. Что делать тем, кто находится в процессе и не имеет финансовой подушки? Один из вариантов - встать на учет в Центр занятости и получать пособие по безработице (примерно от 2 тысяч рублей в месяц), а другой - получить временное рабочее место.

Такие появились во время пандемии коронавируса, когда сотни северян были уволены или же остались без зарплаты. В муниципалитетах были созданы временные рабочие места, на которых можно было трудиться несколько часов в день, а получать 27 899 рублей в месяц - это МРОТ в Мурманской области.

С мая по август в регионе создали 7775 мест трудоустройства, на которых трудилось более 8 тысяч северян, в том числе около 6 тысяч несовершеннолетних. Уровень регистрируемой безработицы в Мурманской области на 1 сентября оказался 2,8% - один из самых низких на Северо-Западе (в других регионах федерального округа он достигает 7%).

Практика оказалась успешной, поэтому временные общественно-полезные места решили оставить на постоянной основе. Проект будет называться "Чистый Север - работа каждого".

- У жителей региона будет возможность направить свою деятельность на благоустройство городов и уборку территорий. Практика показала, что это самая востребованная работа. Условия не меняются: надо получить регистрацию в Центре занятости в качестве ищущего, получить направление и заключить срочный договор или договор ГПХ. Трудоустройство для граждан будет не более трех месяцев, для несовершеннолетних - месяц, - сообщила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

Областной бюджет взял на себя обязательства по частичной выплате зарплаты: 16 982 рубля из 27 899 рублей. В 2021 году планируется создать около 4,5 тысячи временных рабочих мест.

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