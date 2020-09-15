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Коронавирус Covid-19

В Мурманской области впервые с начала сентября никто не умер от коронавируса

Опасная инфекция 15 сентября не унесла жизни северян
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Коронавирус никого не унес на тот свет.

Коронавирус никого не унес на тот свет.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Заполярье не было еще ни одного сентябрьского дня, когда бы коронавирус отступил и не забрал с собой новых жертв. К счастью, 15 сентября стало исключением: в этот день, по данным оперативного штаба, от опасной инфекции никто не умер. Напомним: последний раз такое везение было в конце августа.

Сейчас печальная статистика показывает все то же число летальных исходов, зафиксированных в Мурманской области, - 185. Но вряд ли это надолго.

Всего в Мурманской области выявлено 13 836 случаев заболевания опасной инфекцией - 72 новых заболевших добавились за сутки. Что важно, у 92% заразившихся болезнь протекает в легкой форме или средней степени тяжести. Большая часть зараженных приходится на Мурманск - 7700, на втором месте Белокаменка - 2320. Тройку замыкает Североморск, где выявлен 1221 северянин с КОВИДом.

Тем не менее, большую часть зараженных уже удалось вылечить - выздоровели более 80% пациентов, а именно 11 346 человек.

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