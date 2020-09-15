В Кировске ищут двойника Гоши Куценко

В Кировске и Апатитах ищут двойника Гоши Куценко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пандемия коронавируса поставила на паузу съемки многих фильмов и сериалов, в том числе и в Мурманской области. Но пока COVID-19 дает небольшую паузу, работу на проектами торопятся возобновить.

Вот и в Кировске и Апатитах будут работать над лентой "Молоко", режиссером которой станет Карен Оганесян (фильмы "Мамы", "Марафон", "Подарок с характером" и другие). Главные роли в ней сыграют Юлия Пересильд, Гоша Куценко, Андрей Бурковский, Юрий Колокольников, Елена Валюшкина.

По сюжету, у бесплодной героини вдруг появляется молоко, у которого вдобавок есть волшебные свойства.

- Очень давно я ждал женскую историю с интересной героиней в центре. Несмотря на то, что это фильм-притча, в нем очень много юмора. Мы с Юлей Пересильд очень переживали, как найти тональность, которая не нарушит тот оригинальный язык, который создала Екатерина Мавроматис – волшебный мир и это условное «молоко», подразумевающее материнскую любовь. Мне хочется, чтобы это было человеческое кино. Я специально не стал усиливать драматическую составляющую, мне кажется, эту историю нужно рассказывать легко. Чтобы кино было понятным. Чтобы человек вышел из кинотеатра и мог твердо сказать, о чем фильм. Для меня есть только один жанр – человеческий, - цитирует Союз кинематографистов России режиссера Карена Оганесяна.

Съемки начались летом, продолжатся осенью в Москве и Мурманской области. Сейчас в Кировске и Апатитах ищут двойника Гоши Куценко. Нужен мужчина ростом от 182 до 186 сантиметров, среднего телосложения (размер одежды 54). Все, кто подходит под эти параметры, могут позвонить по телефону +79533073212 до 23 сентября.

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