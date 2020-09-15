Андрей Чибис попробовал дайвинг в Дальних Зеленцах

Андрей Чибис впервые попробовал дайвинг в Баренцевом море.

На минувших выходных кто чем занимался: многие поехали за грибами, благо, их в этом году много, кто-то занимался домашними делами, другие - путешествовали по Кольскому полуострову. В числе последних оказался и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Оставив на время рабочие хлопоты, он поехал на самый север нашего региона - в один из самых живописных и диких его уголков.

На выходных губернатор отдыхал в Дальних Зеленцах

- Дальние Зеленцы не такие уж и дальние, но труднодоступные. Добираться сложно, но оно того стоит! Впервые нырял в Баренцевом море. А вечер порадовал северным сиянием. В общем, зарядился энергией, готов к началу рабочей недели, - написал Андрей Чибис на личной странице в "ВКонтакте" в воскресенье.

Поселок Дальние Зеленцы входит в состав Териберки и находится примерно в 40 километрах от нее. Некогда здесь был рыболовецкий колхоз, но сейчас населенный пункт выживает за счет временной станции Мурманского морского биологического института и дайвинг-центра.

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