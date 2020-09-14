Погода в Мурманске и области на 15 сентября 2020 года: похолодает еще больше

Погода уже не дарит нам теплые лучи солнца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Мурманской области становится по-настоящему осенней для Заполярья - с присущей ей прохладой, хмурым небом и дождиком. Конечно, хотелось бы, чтобы лето задержалось подольше, но ничего тут не поделаешь. Пора запасаться теплыми вещами.

- 15 - 17 сентября погода на Кольском полуострове начнет принимать осенний характер. 15 сентября под влиянием западной периферии циклона над Печорским морем в Мурманской области ожидается пасмурная, с дождями и порывистым северным ветром, погода, постепенно в наш регион будут поступать холодные арктические воздушные массы, - сообщили в мурманском гидрометцентре. - 16 - 18 сентября ветер стихнет, облачность будет не столь значительной, и при прояснениях в районах, удаленных от прибрежных зон, ожидаются заморозки до -3, в дневные часы воздух будет прогреваться лишь до +7 - +11 градусов.

По прогнозам синоптиков, 15 сентября в регионе будет облачно с прояснениями, временами пройдут дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2 - +7, днем +7 - +12 градусов.

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