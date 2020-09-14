Мурманская область в десятке российских регионов с самыми высокими тратами на "коммуналку"

Плата за ЖКУ в регионе выросла. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мурманская область продолжает бить все рекорды по тратам на коммунальные платежи. Напомним: прошлым летом Кольский край вошел в тройку регионов с самой высокой платой за услуги ЖКХ, а спустя полгода закрепился на втором месте рейтинга. С тех пор Заполярье потеряло пару позиций, но все еще имеет одни из самых дорогих тарифов за "коммуналку". Это подтверждает исследование, которое проводилось изданием "РИА Новости".

- Жители Мурманской области тратят на коммунальные платежи 12,4% доходов. Доля затрат на ЖКУ выросла в регионе на 0,7 процентных пункта. В среднем северяне отдают за коммунальные услуги 7407 рублей, - сообщается в исследовании.

Больше, чем в Кольском крае, по квитанциям ЖКХ приходится платить жителям Магаданской области (8760 рублей), Камчатского края (9014 рублей), Ненецкого автономного округа (7619 рублей) и Москвы (7792 рубля).

Дешевле всего "коммуналка" обходится в Республике Тыве и Курганской области - менее 2,6 тысячи рублей в месяц.

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