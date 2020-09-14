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В квартире Мурманска обнаружили труп младенца

По данному факту проводится доследственная проверка
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Пока что не известно, была ли семья погибшего ребенка благополучной.

Пока что не известно, была ли семья погибшего ребенка благополучной.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

14 сентября стало известно о беде, которая произошла в Мурманске. В одной из квартир на улице Новое Плато был обнаружен труп младенца. На место происшествия выехал следователь.

- Следственное управление Следственного комитета по Мурманской области проводит процессуальную проверку по факту обнаружения тела ребенка по месту жительства в квартире одного из домов на улице Новое Плато. По предварительным данным, признаки криминальной смерти отсутствуют, - сообщила подробности старший помощник руководителя следственного управления Наталия Тростина.

По не уточненным пока данным, малыш мог погибнуть из-за проблем с сердцем. Известно, что скорую вызвала мама ребенка, а врачи передали информацию следователям. Данных о том, была ли его семья благополучной или состояла на контроле у органов опеки, пока нет. Уточняются также возраст и пол погибшего ребенка.

Напомним: в июле прошлого года в мусоропроводе одного из домов на улице Капитана Орликовой в Мурманске нашли труп новорожденной девочки.

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