Завершены поиски 12-летней девочки из Ковдора с розово-фиолетовыми волосами

Девочка вернулась домой. Фото: "МурманСпас"

На минувших выходных в Ковдоре повсюду искали 12-летнюю Янину Радкевич. Напомним: вечером 12 сентября девочка с розово-фиолетовыми волосами ушла погулять, а домой не вернулась Разволновавшиеся родители понятия не имели, куда подевалась юная северянка, около суток ее местонахождение было не известно. К счастью, Янину вскоре нашли, целой и невредимой.

- Несовершеннолетнюю жительницу Ковдора нашли 13 сентября. Оказалось, что девочка пошла на ночевку к подружке, а родителям об этом не сказала. Никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось. Сейчас Янина Радкевич дома, - рассказала "КП" старший помощник руководителя следственного комитета РФ по Мурманской области Наталья Тростина.

Напомним: мурманские спасатели нашли тело рыбака, который пропал с собакой на Умбозере. Погибшего обнаружили в водоеме, примерно в трех километрах от лодки.

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