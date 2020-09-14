В окрестностях дороги на Пяйве заблудились два грибника

Грибников нашли целыми и невредимыми. Фото: vk.com/szrpso

В Мурманской области продолжается грибной сезон. Но выходя на "тихую охоту", не всегда можно успешно найти обратную дорогу из леса. Так, мурманские спасатели на минувших выходных вызволяли из беды двух заплутавших грибников. К счастью, долго им бродить средь гущи деревьев не пришлось.

- 13 сентября спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра выезжали для поиска мужчины, заблудившегося в лесу в окрестностях дороги на Пяйве. Они разыскали грибника, вывели из леса и передали родственникам, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России. - При следовании на базу поступила информация еще об одном мужчине, заблудившемся в этом же районе. Грибника удалось по телефону сориентировать на местности и вывести к дороге.

Спасатели напоминают, что собираясь в поход в лес, лучше всего надевать яркую одежду, которую можно увидеть издалека. Таким образом будет проще отыскать человека, если тот заблудился.

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