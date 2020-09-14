Центр городского развития Мурманской области возглавит Михаил Кудряшов

Михаил Кудряшев стал советником Андрея Чибиса по градостроительству. Фото: правительство Мурманской области

14 сентября на оперативном совещании в правительстве Мурманской области стало известно о новых лицах в "белом доме" региона.

Напомним: министр образования и науки Анна Головина ушла в отставку из-за смены работы, ее место займет директор гимназии №8 и депутат Совета депутатов Мурманск Ольга Дзюба. Фондом капитального ремонта Мурманской области теперь управляет Федор Денисов.

Министром градостроительства и благоустройства региона стала Мария Гаврилова, которая ранее была заместителем министра.

- Человек, зарекомендовавший себя в качестве министра достаточно эффективно. Руководитель, имеющий большой опыт в Мурманске, уверен, что все получится, - прокомментировал назначение губернатор Андрей Чибис.

А Михаил Кудряшов, который ранее руководил министерством, теперь будет советником губернатора по градостроительству, а также возглавит Центра городского развития Мурманской области.

- Этот тот центр компетенций, который создан для подготовки проектов и их реализации в сфере городской среды. Создана активная команда, в ближайшие дни я с ней встречусь. Центр должен с учетом первых результатов прошлого года и текущего стать одним из передовых центров страны. Михаил Кудряшов, как опытный архитектор, имеет опыт работы в этой сфере, сможет эту команду дополнить, укрепить и с учетом новых задач запустить работу с минимальным количестовм бюрократических элементов, - сообщил Андрей Чибис.

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