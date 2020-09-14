Фонд капитального ремонта Мурманской области возглавит Федор Денисов

У Фонда капитального ремонта Мурманской области новый директор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мало в каком учреждении руководители меняются так часто, как в Фонде капитального ремонта Мурманской области. А что делать, если работа сложная, а за промахи спрашивают строго.

14 сентября губернатор Андрей Чибис представил нового директора: Фонд возглавит Федор Денисов. Напомним: летом стало известно, что на эту должность претендуют три человека. Конкуренцию Федору Денисову составили Юрий Солдато и Сергей Шведов.

Предшественник Федора Денисова Александр Юрченко руководил Фондом капитального ремонта полтора года. Он стал четвертым по счету директором. Первым был почетный гражданин города-героя Мурманска и заслуженный строитель России Николай Бережной, вторым - Владимир Киселев, которого затем сменил Александр Емельянцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Художники из Мурманска вместе с детьми "поселили" на Чукотке разноцветного кита. Ребята расписали морского обитателя яркими картинками и надписями на эскимосском языке (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru