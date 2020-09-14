Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: будут ли сниматься ограничения с 14 сентября 2020 года

В Мурманской области сохраняется часть ограничений из-за коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

14 сентября жители Мурманской области ждали с особенным нетерпением. Ранее губернатор Андрей Чибис сообщил, что если за первые две недели сентября эпидемиологическая ситуация в регионе будет благоприятной, то возможны новые снятия ограничений.

- В течение этих двух недель мы наблюдали хорошие результаты, ежедневное число зараженных не превышало 80 человек и часто держалось на уровне 60-70 человек. Однако мы видим рост числа заболевших в других регионах. У нас, слава богу, такого нет, но это не значит, что мы этого не ждем. Рост будет. Сейчас многие возвращаются из отпусков, активизировалась деловая жизнь, начался учебный год. Мы наблюдаем возврат к ограничениям в других субъектах. Поэтому было принято решение пока не снимать ограничения у нас, - ссообщил Андрей Чибис.

Это значит, что кинотеатры все еще закрыты, сохраняется запрет на концерты и массовые мероприятия.

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