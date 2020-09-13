Погода в Мурманске и области на 14 сентября 2020 года: дожди, до +13 градусов

Становится холоднее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

От бабьего лета в Мурманской области ни осталось и следа. Осень берет свое, и постепенно в регионе становится все холоднее и холоднее. Верными спутниками северян с недавних пор стал зонт и шарфик. Ведь главное - не простудиться!

Как отмечают синоптики, 13 сентября в районе Ботнического залива сформировался частный циклон, который углубляясь и смещаясь в северо-восточном направлении, принесет в наш регион пасмурную, дождливую погоду. Такая вот она, красивая, но коварная осень.

- 14 сентября будет облачно с прояснениями, местами пройдет дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7, днем +8+13 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В ближайшие дни под влиянием тыловой части циклона температура воздуха начнет понижаться и не превысит +6+11 градусов.

Напомним: под Апатитами нашли гриб-мутант. Как на волнушке выросла другая волнушка - остается загадкой.

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