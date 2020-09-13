В музее Мончегорска разрабатывают новый туристический маршрут и онлайн-экскурсию по Лапландскому заповеднику

Место станет более привлекательно для туристов. Фото: министерство культуры МО

В музее истории Мончегорска вовсю работают над новым проектом под названием «Сокровенность горных тундр», который познакомит всех желающих с культурным наследием и ландшафтом Мончегорского района. Это позволит сделать его привлекательнее для туристов, а местным жителям – больше узнать о родном городе.

- Важная часть проекта – создание туристического маршрута «Мончетундровые тропы» на возвышенностях Лойпишнюн (горная цепь вокруг Мончегорска). Такой вид туризма сегодня пользуется большой популярностью: вид горных ландшафтов расслабляет и настраивает на отдых, а умеренные физические нагрузки позволят туристам даже за один выходной день восстановить физическое и душевное равновесие, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Кроме того, организаторы уже приступили к созданию виртуальной экскурсии по Лапландскому заповеднику. Ресурс будет работать на основе 3D-технологии и с помощью «очков виртуальной реальности» наглядно покажет панораму географического рельефа Лапландского заповедника. Сотрудники музея надеются, что показ фильма сможет заменить очную экскурсию для тех, кто мечтает побывать в этом уникальном месте, и вместе с тем позволит в какой-то мере сократить нелегальный доступ в заповедник.

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