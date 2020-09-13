ДТП в Кандалакше: у путепровода столкнулись два автомобиля

Кто в кого въехал - пока что не известно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 сентября в Кандалакше в районе гаражей у путепровода произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля. Что примечательно, одним из участников аварии стало авто дорожно-патрульной службы. По крайней мере, так сообщают в социальных сетях. И этот факт также подтверждает видео. Кто в кого въехал и из-за чего это случилось - пока что неизвестно.

- Около 14.30 произошло столкновение двух транспортных средств в районе Кандалакши, без пострадавших. По данному факту проводится проверка. Уточненная информация будет позже, - рассказала "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Что ж, главное, что никто не угодил в больницу.

Напомним: появилось видео с места массового ДТП под Мончегорском, где столкнулись 11 машин. Цепочка аварий на трассе Р-21 "Кола" случилась из-за сильного тумана.

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