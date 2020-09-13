В Тульской области поймали преступника, которому 20 лет назад вынесли приговор в Мурманске

Злоумышленника заключили под стражу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

46-летний мужчину, скрывавшегося от закона целых 24 года, наконец поймали. Известно, что в далеком 2000 году ему заочно вынесли приговор в Мурманске за вымогательства и грабежи. Тогда он получил 6,5 лет лишения свободы. С пор о злоумышленнике было не слуху не духу. Но вечно ускользать от правоохранителей не получилось - мужчину нашли в Тульской области.

- По имеющимся данным, преступник долгие годы жил в одной из деревень Алексинского района Тульской области по поддельным документам и под чужим именем. Предположительно на хранении у преступника могло быть огнестрельное оружие, он представлял повышенную опасность, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тульской области. - Сотрудники оперативного отдела УФСИН совместно с сотрудниками уголовного розыска регионального УМВД и представителями правоохранительных органов Москвы спланировали мероприятия по обезвреживанию и задержанию беглеца.

Благодаря грамотным и своевременным действиям оперативников, преступник был застигнут врасплох и не сумел оказать активного сопротивления. Сейчас он задержан и заключен под стражу.

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