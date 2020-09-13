Число умерших от коронавируса в Мурманске на 13 сентября 2020 года составило 183 человека

Коронавирус уносит новых жертв каждый день. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус не сбавляет обороты, каждый день унося все новые жизни. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, от опасной инфекции погибли уже 183 человека. Три жертвы добавились в печальную сводку за минувшие сутки. Подробности о них - пол, возраст, сопутствующие заболевания, станут известны позже.

Всего в Заполярье зафиксировано 13695 случаев заражения COVID-19. 67 новых зараженных прибавилось за сутки. Безусловных лидером является Мурманск, где выявлен 7606 случаев заболевания. На втором месте - Белокаменка (2319). Тройку замыкает Североморск - 1191 заболевший.

Тем не менее много и выздоровевших, а именно - больше 80%. Врачи смогли вылечить 11271 ковидного пациента.

Напомним: директор Центра школьного питания в Мурманске заболел коронавирусом. Михаил Любетко более уже неделю:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности об умерших от коронавируса в Мурманской области за 8 и 9 сентября. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 10 сентября (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru