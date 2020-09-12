В Кандалакше подросток чуть не погиб из-за селфи

Подростки в погоне за селфи чуть не погибли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Желание получить эффектный снимок и собрать лайки в социальных сетях многих подвели под монастырь. В погоне за фотографией "не как у всех" можно и погибнуть. Что чуть не произошло с подростком из Кандалакши.

- Несколько подростков в возрасте от 9 до 13 лет решили сделать "эпичные" видосики в соцсеть Likee и ничего лучше не придумали, как устроить съемки на рельсах. Прервать процесс не удалось даже приближающемуся поезду. Несмотря на сигналы, которые подавал машинист, один из подростков практически до последнего стоял на путях, раскинув по сторонам руки. Машинисту пришлось применить экстренное торможение. Поезд, к счастью, удалось вовремя остановить и избежать трагедии, - пишет группа "Кандалакша онлайн".

Из-за недальновидного подростка состав почти на полтора часа задержался в пути, потому что на месте вызвали полицию и представителей комиссии по делам несовершеннолетних.

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