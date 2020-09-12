Прокуратура проверит "Севрыбу" в Мурманске из-за жалоб пациентов

Пациенты "Севрыбы" жалуются на долгое лечение. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

- Люди в "Севрыбе" лежат с переломами, и их не берут на операцию, пока они не сделают тест на ковид. Тест на covid-19 занимает три дня. У одной пациентки результаты теста теряли уже два раза, и она лежит на пятом этаже уже десятый день со сломанной ногой без операции, - такой пост-жалоба появился в нескольких мурманских пабликах в "ВКонтакте".

Пациенты больницы не понимают, почему их так долго лечат. Неужели кроме коронавируса нет других болезней?

- Рядом со мной лежит женщина уже две недели. Она после аварии: поехали с сестрой и ее мужем в Долину Славы на экскурсию, когда в них по встречной впилил какой-то козел на джипе. У нее сначала отнялась речь. Врач к ней подошел только на третий день, и когда она с трудом попыталась объяснить, что неплохо бы сделать снимки, КТ, он сказал, что не видит показаний к этому. Спустя 10 дней КТ и снимки показали перелом ребер, ушиб спины и скопление жидкости в обоих легких. Это нормально?!! - продолжает возмущенная пациентка.

Соответствует ли данная информация действительности проверит прокуратура.

- Прокуратурой Мурманской области организована проверка о возможных нарушениях прав пациентов больницы «Севрыба». В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при оказании учреждением здравоохранения медицинской помощи гражданам.

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